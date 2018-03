MUST LISTEN! Vinnie Jones joined the @SportsBreakfast this morning and didn't hold back when it came to @Carra23...



*WARNING* Content contains strong and unfiltered views!



Full quotes here: https://t.co/WAVhWHnLqn pic.twitter.com/zZt19i6ul5 — talkSPORT (@talkSPORT) 12 de março de 2018

"Ele não tem qualquer justificação para fazer aquilo. O Jamie está na estrada, depois de ter feito o trabalho dele. Acabou! Cuspir em coima de uma rapariga de 14 anos através da janela do carro? O tipo apresenta programas na televisão... Por amor de Deus! Ele é suposto ser alguém que está por cima. Não se pode ter condescendência com isto. É uma nojice... um verdadeira nojice", encerrou o antigo médio defensivo que mais do que jogar futebol, espalhou o terror pelos relvados ao serviço de, entre outros, Wimbledon, Leeds United, Sheffield United ou Queens Park Rangers, entre 1984 e 1999.Depois de uma longa carreira no Liverpool e na seleção inglesa, Carragher é agora um dos comentadores televisivos mais bem pagos em Inglaterra. No sábado, depois do trabalho durante o Manchester United-Liverpool (2-1), encontrou uma família de adeptos dos red devils que se meteu com ele na brincadeira. A reação do antigo defesa-central, foi abrir a janela e cuspir para dentro do outro carro.