Virgínia ajuda Everton na Taça da Liga inglesa

O Everton venceu o Salford (4ª divisão), por 3-0, com golos de Keane, Moise Kean e Sigurdsson, e apurou-se para a 3ª eliminatória da Taça da Liga inglesa. Destaque para a estreia de João Virgínia, de 20 anos, que foi titular nos ‘toffees’. Com isto, o português tornou-se no mais jovem guarda-redes a atuar pelo Everton desde John Ruddy (19 anos e 110 dias), que jogou pelo clube frente ao Blackburn, em fevereiro de 2006. Bruno Andrade, médio de 26 anos, entrou no Salford, mas não evitou a eliminação.

Destaque ainda para o Leeds, que, sem Hélder Costa, caiu aos pés do Hull. Depois de um empate (1-1) no tempo regulamentar, o Hull foi mais forte (9-8) ao fim de 20 penáltis! O Fulham de Ivan Cavaleiro também seguiu em frente, após bater (1-0) o Ipswich.