Vissel Kobe quer juntar David Silva a Villa e Iniesta

O Vissel Kobe pondera aumentar o contingente espanhol na sua equipa. Segundo o 'Daily Mail', o clube nipónico está interessado em garantir a contratação de David Silva, médio do Manchester City.O espanhol de 33 anos vai entrar no último ano de contrato com a equipa de Pep Guardiola e as presenças de David Villa e Iniesta no clube espanhol podem convencer a ida de David Silva para o Japão.O emblema de Kobe ocupa um modesto 12.º lugar na J-League com apenas três vitórias ao fim de dez jogos e procura mais um nome sonante para a sua equipa.