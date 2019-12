Vítor Pereira diz que não vai ser o treinador do Everton

O treinador português Vítor Pereira garantiu esta terça-feira que não vai assumir o comando técnico do Everton, numa altura em que era dado como principal candidato a suceder ao compatriota Marco Silva, demitido pelos toffees na semana passada.





"É sempre uma honra e estou totalmente grato por ser considerado numa lista de um clube pelo qual tenho enorme respeito", disse Vítor Pereira, em declarações à Sky Sports, adiantando que deverá continuar ao serviço do Shangai SIPG, onde se sagrou campeão chinês em 2018 e terminou recentemente o campeonato local no terceiro lugar."Neste momento ainda sou treinador do SIPG, um clube que está no meu coração, um país que está a crescer muito no futebol. Atualmente, não estou em posição de assumir outros compromissos. Não posso decidir agora, preciso de tempo para pensar e planear o meu futuro, analisando todas as opções que tenho", afirmou ainda o técnico de 51 anos, que não porta à Premier League."É uma liga que eu amo e adoraria considerar uma oportunidade no futuro", justificou o treinador luso.

Recorde-se que já em 2013 Vítor Pereira havia sido apontado ao comando técnico do Everton, depois de conquistar dois campeonatos em Portugal pelo FC Porto. Na altura, a escolha do emblema de Liverpool acabou por racair no espanhol Roberto Martínez.