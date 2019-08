Vitória chega ao fim de 840 dias... assim é a pior equipa inglesa de futebol

É considerada a pior equipa inglesa de futebol, mas esta quarta-feira foi notícia por conseguir conquistar uma vitória ao fim de 72 jogos disputados e 840 dias passados.





O Fort William FC, que estava há quatro épocas sem vencer, conseguiu um resultado positivo frente ao Nairn County (5-2), em jogo da North of Scotland Cup."Que grande noite no Claggan Park hoje. Inacreditável. Gostaríamos de agradecer a todos que vieram ao Claggan Park hoje à noite. E gostaríamos de agradecer a todos que estiveram online, em todo o mundo, que celebraram conosco. O vosso apoio não passa despercebido", podia-se ler na conta de Twitter do clube após a vitória.Entretanto, o número de seguidores online da 'pior equipa inglesa', que disputa a Liga Highland da Escócia, disparou, com milhares de novos 'adeptos'... E em poucas horas o clube passou a ter 14 mil seguidores.