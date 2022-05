Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

‘WAGs at War’ leva Rooney e Vardy a tribunal: «Pedi-lhe para acalmar a mulher no Euro’2016» Coleen Rooney denunciou nas redes sociais traição da amiga e o caso já vai no Supremo Tribunal





• Foto: Reuters