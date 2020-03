Watford disponibiliza estádio para o serviço de saúde britânico

O Watford comunicou esta quarta-feira o serviço de saúde britânico que disponibiliza o seu estádio, de forma a ajudar a enfrentar a pandemia do coronavírus.





O presidente do clube, Scott Duxbury, garante que fará "tudo o que for necessário para ajudar" as autoridades na luta contra a pandemia, que no Reino Unido já fez mais de 420 mortos, num total de mais de 8 mil casos positivos.O clube sublinha ainda que o estádio Vicarage Road Stadium está localizado junto ao Hospital de Watford, o que pode facilitar o acesso às instalações.