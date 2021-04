Watford está de regresso à Premier League

O Watford confirmou este sábado o regresso à Premier League após vencer, por 0-1, na deslocação ao terreno do Millwall, em jogo da 44.ª jornada do Championship.





Ismaila Sarr, de penálti, aos 11 minutos, fez o único golo do encontro, que permitiu assim à formação de Hertfordshire assegurar matematicamente o segundo lugar da tabela classificativa - último lugar que garante o acesso direto ao principal escalão do futebol inglês -, com 88 pontos (mais 10 do que o terceiro classificado Brentford, que ainda tem um jogo em atraso).Recorde-se que também o Norwich, destacadíssimo primeiro classificado do Championship, com 93 pontos, já havia garantido a subida à Premier League.