Watford goleia Cardiff com hat trick de Deulofeu

O espanhol Deulofeu marcou esta sexta-feira três golos e fez uma assistência para o bis de Troy Deeney na goleada do Watford no terreno do Cardiff, por 5-1, que deixou os visitantes no sétimo posto da Liga inglesa.Gerard Deulofeu, que marcou hoje tantos golos quantos tinha nas 26 jornadas anteriores, inaugurou o marcador aos 18 minutos, fixando o resultado ao intervalo, e completou o hat trick, o primeiro de um jogador do Watford desde 1986, na segunda parte, aos 61 e 63.Aos 73, fez a assistência para o 4-0 de Deeney, que fechou a contagem aos 90+1, já depois de Sol Bamba ter marcado o golo dos galeses, aos 82. O internacional sub-21 português Domingos Quina saiu do bando da equipa dos arredores de Londres aos 71 minutos.A equipa de Javi Gracia subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 40 pontos, mais um do que o Wolverhampton, comandado pelo português Nuno Espírito Santo, que visita o Bournemouth no sábado, enquanto o Cardiff é o 17.º e pode cair para a zona de despromoção.Logo atrás do Watford, com 36, está o West Ham, que recebeu e venceu o Fulham, por 3-1, destacando-se do Everton, equipa de Marco Silva.