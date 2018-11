Watford renova com treinador Javi Gracia

O treinador espanhol Javi Gracia assinou um novo contrato de quatro anos e meio com o Watford, válido até final da época 2022/23, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga inglesa.O treinador de 48 anos chegou ao Watford em janeiro de 2018, para substituir o português Marco Silva, sendo o 13.º técnico do clube desde novembro de 2008 e o quarto desde que o emblema regressou ao principal escalão de Inglaterra, em 2015.Antes de trabalhar em Inglaterra, Javi Gracia orientou o Rubin Kazan, da Rússia, o Málaga, Osasuna, Almeria e Cadiz, entre outros, em Espanha, e o Olympiacos e Kerkyra, na Grécia.O clube localizado a norte de Londres tem no plantel o médio Domingos Quina, natural da Guiné-Bissau e com nacionalidade portuguesa, antigo jogador dos escalões de formação do Benfica.Ao final das primeiras 13 jornadas da Liga inglesa o Watford ocupa o nono lugar, com seis vitórias e dois empates.