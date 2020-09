Watkins é o mais caro da história do Aston Villa

Ollie Watkins, avançado inglês de 24 anos, foi ontem confirmado como reforço do Aston Villa. A equipa londrina pagou 31 milhões de euros ao Brentford, do Championship, para assegurar a contratação do artilheiro que terminou a temporada passada com 26 golos marcados. Assim, Watkins é o jogador mais caro de sempre da história dos villains, mas o valor despendido ainda pode ascender aos 36 milhões, caso os objetivos previstos no contrato sejam atingidos.