Wayne Rooney com licença para guardar o tractor

Atualmente a jogar no Derby County, Wayne Rooney cumprou uma mansão por 20 milhões de libras em Cheshire East. Além de três andares, a casa ainda tem um campo de futebol e vários hectares de terreno agrícoola que, ao que parece, o internacional inglês pretende rentabilizar.





Antes de se mudar com a família, o jogador fez entrar um projeto nos serviços camarários que incluíam diversas modificações no valor de quatro milhões de euros e, uma delas, passava pela construção de um barracão para estacionar um tractor. De forma a asseguarem o valor histórico da mansão, os responsáveis do condado de Cheshir East exigiram diversas alterações e, após meses de negociações, acabaram por concordar com o projeto final...onde consta a construção de uma infraestrutura para receber o tractor.