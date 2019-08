Wayne Rooney de regresso a Inglaterra para treinar e jogar na 2.ª Divisão

O ex-internacional inglês Wayne Rooney assinou esta terça-feira contrato com o Derby County, do Championship (a segunda divisão de Inglaterra), válido a partir de janeiro de 2020 até o verão de 2021 com a possibilidade de renovação por mais uma época, assumindo o duplo papel de treinador-jogador.O avançado de 33 anos irá abraçar este novo desafio apenas a partir de janeiro porque sua ligação contratual com o DC United, da Major League Soccer, terminar no final deste ano.Depois de ser visto como peça fundamental para integrar não só a equipa técnica chefiada por Philip Cocu, como a frente de ataque dos 'Rams', Rooney irá jogar pela primeira vez no segundo escalão do futebol inglês, depois de passagens por Everton e Marchester United da Premier League.