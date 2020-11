Wayne Rooney quer assumir comando do Derby

O despedimento de Cocu deixou Wayne Rooney ao comando interino do Derby County, no Championship. Mas, aos 35 anos, o inglês considera que é hora de pendurar as botas e vestir o fato. “Tenho a ambição de ser treinador e ainda mais quando vemos Steven Gerrard [Rangers] ou Frank Lampard [Chelsea] a saírem-se bem. Mostraria falta de ambição se dissesse que não queria o lugar”, afirmou Rooney, antes da estreia frente ao Bristol, sem esconder a admiração por Alex Ferguson. “Trabalhei com treinadores muito bons, possivelmente com um dos melhores de sempre. Mas não posso dizer que vou ser como ele.”