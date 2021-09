Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

WBA aplica suspensão vitalícia a adepto que chamou "babuíno" a jogador do clube no Facebook Em janeiro deste ano, médio Romaine Sawyers foi alvo de insultos racistas após a goleada sofrida diante do Man. City





Romaine Sawyers foi alvo de insultos racistas nas redes sociais

• Foto: Reuters