Continuar a ler

"Imaginem como teria sido ter nessa altura termos Ronaldo e Thierry Henry... O Manchester juntou Rooney, Ronaldo e Van Nistelrooy, com Giggs e Scholes por trás. Isto podia ter mudado a história do meu percurso no clube", acrescentou.



Wenger contou que o Arsenal não quis no último momento superar a proposta do United. "Há sempre alguma coisa que se podia ter feito de forma diferente, mas o problema é que nunca se sabe ao certo quando desistir nas negociações. Nós estávamos a negociar por 4,5 milhões de libras (pouco mais de 5 milhões de euros) e o David reuniu-se com o seu empresário, Jorge Mendes, em Paris. Estava também em representação do Sporting, nós achávamos que estávamos muito perto, mas depois o Manchester United subiu até aos 12 milhões (cerca de 13.7 milhões de euros), um valor que não podíamos oferecer naquele momento."





"Imaginem como teria sido ter nessa altura termos Ronaldo e Thierry Henry... O Manchester juntou Rooney, Ronaldo e Van Nistelrooy, com Giggs e Scholes por trás. Isto podia ter mudado a história do meu percurso no clube", acrescentou.Wenger contou que o Arsenal não quis no último momento superar a proposta do United. "Há sempre alguma coisa que se podia ter feito de forma diferente, mas o problema é que nunca se sabe ao certo quando desistir nas negociações. Nós estávamos a negociar por 4,5 milhões de libras (pouco mais de 5 milhões de euros) e o David reuniu-se com o seu empresário, Jorge Mendes, em Paris. Estava também em representação do Sporting, nós achávamos que estávamos muito perto, mas depois o Manchester United subiu até aos 12 milhões (cerca de 13.7 milhões de euros), um valor que não podíamos oferecer naquele momento."

Arsène Wenger esteve 22 anos à frente do Arsenal e há coisas de que se arrepende. Uma delas, que podia ter mudado a história dos gunner, foi não ter contratado Cristiano Ronaldo ao Sporting."Obviamente o primeiro jogador que me vem à cabeça entre os que perdemos é Cristiano Ronaldo. Ele esteve cá com a sua mãe e estivemos muito perto. Depois, surgiu o Manchester United, que tinha Carlos Queiroz como treinador naquele momento. Eles tinham jogado contra o Sporting e o Ronaldo fez uma exibição fantástica, foi por isso que o contrataram", contou o treinadpor francês numa entrevista ao site do Arsenal.