Wenger não esquece: «Real Madrid tentou levar-me duas ou três vezes»

O francês Arsène Wenger continua a ter um lugar muito especial no coração dos adeptos do Arsenal. Esteve ao leme do clube durante muito tempo, ajudou na emancipação e afirmação do clube dentro e fora de Inglaterra e sempre teve um comportamento imaculado quando esteve ao leme dos londrinos.

E apesar de já ser adorado pelos gunners, continua a ganhar pontos fora de campo. Desta vez pela memórias das 'negas' que deu aos gigantes espanhóis, de forma a continuar ao leme do Arsenal.

"Durante todo o tempo em que estive lá, o Real Madrid tentou levar-me duas ou três vezes. O Barcelona também o fez numa ocasião", revelou à 'BeIN Sports', deixando os seguidores do clube londrino em celebração.

"É uma lenda do Arsenal. Tudo dito sobre ele", registou um adepto, enquanto outro o juntou a Henry: "Ele e o Thierry Henry sempre tiveram o Arsenal a correr nas veias. São diferenciados."