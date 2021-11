Wenger recorda relação com Ferguson: «O único desejo era comer o leão que estava contra mim»

Arsène Wenger e Alex Ferguson protagonizaram alguns dos melhores momentos do futebol inglês entre 1997 e 2004. Os dois antigos treinadores de Arsenal e Manchester United assumem, em declarações no documentário sobre a carreira do técnico francês, intitulado "Arsène Wenger: Invincible", que a rivalidade entre ambos foi-se tornando um pouco tóxica com o passar dos anos.





"Alex Ferguson era uma figura dominante no futebol inglês. Todos tinham medo dele, desde a imprensa até aos árbitros. Eu achei que era uma boa oportunidade para eu mostrar que não era só na Inglaterra que se sabia jogar futebol. Estava pronto para a luta. Muitas vezes era bastante agressivo, especialmente depois dos jogos. Quando estás a brigar por vitórias, falamos de dois leões. E o teu único desejo é comer o leão que está contra ti. Não tinha medo de ninguém no futebol", começou por dizer Arsène Wenger, que viu o homólogo escocês completar.

"Foi-se tornando um pouco tóxico. A grande mudança que alterou o Arsenal foi Thierry Henry. E os golos... ele era fantástico. Tu estás sempre a olhar para quem vem atrás [na tabela classificativa] e quando vês alguém [a aproximar-se] aceleras. O Arsenal estava muito perto de nós, e a equipa que eles tinham na altura era suficientemente boa para ultrapassar-nos, não há dúvidas sobre isso", atirou, sem antes deixar elogios a Arsène Wenger e ao seu trabalho.

"Ele manteve o clube na Europa todos os anos e mesmo assim era criticado. Os adeptos deviam ter vergonha. O Arsene e eu somos autênticos dinaussauros, mas não éramos assim tão maus [treinadores]. Eu ganhei 13 campeonatos mas nunca estive perto de terminar uma temporada invicto. As conquistas estão acima de tudo, e essa é do Arsène", terminou.