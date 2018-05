No primeiro dia do resto da vida de Arsène Wenger, o técnico francês foi protagonista numa sessão de perguntas e respostas com os adeptos do Arsenal, na qual o questionaram sobre qual o jogador que gostaria de ter orientado nos gunners."Quase que contratei o Ronaldo e creio que esse momento poderia ter mudado a história do Arsenal. A história do Ronaldo ficou mesmo muito perto de acontecer...", admitiu o francês, que em 2003 também tentou levar Leo Messi para Londres - aquando da contratação de Cesc Fàbregas: "Estávamos interessados nele. Quando o Fàbregas veio, pedimos ao Messi e ao Piqué para virem também, mas não funcionou".Recorde-se que Cristiano Ronaldo deixou o Sporting em 2003, rumando ao Manchester United, clube no qual conquistou a primeira de cinco Bolas de Ouro que tem no seu currículo.

Autor: Fábio Lima