West Ham atento a Paulo Fonseca

Paulo Fonseca é, segundo o ‘The Sun’, o treinador preferido pelo West Ham se David Moyes for despedido. O treinador português do Lille está muito bem cotado junto do clube londrino, que ocupa um perigoso 15º lugar na Premier, a quatro jornadas do fim, estando só 4 pontos acima da zona de despromoção.

David Moyes tem um contrato válido até 30 de junho de 2024, mas a verdade é que o seu lugar se encontra em xeque, uma vez que a equipa soma três derrotas consecutivas na Premier. Se for despedido antes do final da prova, a equipa ficará entregue a um interino até ao epílogo da mesma. Além de Paulo Fonseca, o West Ham tem referenciados Graham Potter, Brendan Rodgers (ambos sem clube) e Xabi Alonso (Bayer Leverkusen).