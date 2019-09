West Ham bane adepto para a vida por comportamento racista

O West Ham baniu, esta terça-feira, um adepto do London Stadium. A sanção é válida para toda a vida, depois de o homem ter sido filmado a usar linguagem racista, num vídeo que circulou nas redes sociais. O incidente deu-se no arranque da temporada 2018/19 e o clube inglês identificou o agressor e apresentou o caso à polícia.





"O West Ham United está enojado pelo conteúdo do vídeo que circulou nas redes sociais esta segunda-feira. Tomámos medidas imediatas para identificar o agressor e apresentámos o caso à Metropolitan Polica. Adicionalmente, o indivíduo está banido para a vida do London Stadium", podia ler-se num comunicado da formação britânica."O clube é intransigente nesta matéria - temos tolerância zero para qualquer forma de comportamento abominável. Igualdade e diversidade estão no coração do clube e estamos comprometidos a garantir que qualquer adepto que entre no nosso estádio seja livre de desfrutar da sua equipa em campo num ambiente inclusivo", registou o West Ham.