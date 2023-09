West Ham derrota Luton e lidera provisoriamente a Premier League

O West Ham isolou-se esta sexta-feira, provisoriamente, na liderança da Premier League, ao vencer por 2-1 no terreno do Luton, no jogo que abriu a quarta jornada da competição.

Na visita a um emblema recém-promovido à Premier Leauge, os hammers marcaram por intermédio de Jarrod Bowen, aos 37', e Kurt Zouma, aos 85', antes de Mads Andersen reduzir para os anfitriões, aos 90'+2.

O West Ham somou a terceira vitória seguida no campeonato, em que lidera, com 10 pontos, mais um do que o Manchester City, segundo, que no sábado recebe o Fulham, treinado pelo português Marco Silva.

Já o Luton segue na 20.ª e última posição, sem qualquer ponto, mas com menos um jogo.