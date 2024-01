West Ham e Brighton empatam sem golos e marcam passo na Premier League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

West Ham e Brighton empataram esta terça-feira a zero, em jogo da 20.ª jornada da Premier League, e marcaram passo na luta pelos lugares europeus, após a vitória de quatro dos cinco primeiros classificados.

Os dois emblemas, um de Londres e outro de perto da capital inglesa, não conseguiram sair do nulo, apesar de ambos disporem de várias oportunidades para marcar, sobretudo os forasteiros na segunda parte.

A equipa treinada pelo italiano Roberto de Zerbi foi melhor e podia ter-se aproximado do rival na tabela classificativa, mas o empate deixa o West Ham em sexto, com 34 pontos, contra 31 do Brighton, sétimo.

A equipa da casa somou o quarto jogo seguido sem perder na Premier League, mas interrompendo um ciclo de três vitórias consecutivas. Os visitantes, que pontuaram pela terceira ronda seguida, igualaram o Manchester United no sétimo posto.