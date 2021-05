West Ham empata com Brighton e fica longe do acesso à Champions

O West Ham despediu-se este sábado praticamente do sonho de chegar à Liga dos Campeões, depois de empatar em Brighton (1-1), enquanto o Leeds manteve esperanças europeias com uma goleada, na 36.ª jornada da Premier League.

O West Ham, a equipa sensação desta edição da Premier League, precisava de um triunfo para ainda poder lutar pela sua primeira presença na Champions, mas uma igualdade no campo do 17.º classificado da prova deixou tudo muito difícil.

Já com a permanência assegurada, o Brighton esteve na frente no marcador, com um golo do avançado inglês Danny Welbeck, aos 84 minutos, mas o argelino Benrahma, aos 87, salvou os hammers da derrota.

Este resultado deixa o West Ham no sexto lugar, com 59 pontos, a cinco do Chelsea, que está em quarto, a última posição que dá acesso à Liga dos Campeões, quando faltam apenas disputar duas jornadas.

A equipa londrina pode ainda ser apanhada pelo Tottenham, agora já sem José Mourinho, caso os spurs vençam neste domingo na receção ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.

Este final de época foi desastroso para o West Ham, com apenas um triunfo nos últimos cinco jogos e três derrotas durante essa série.

Na temporada de regresso do Leeds à Premier League, a equipa do argentino Marcelo Bielsa vai tentar nas duas últimas rondas o apuramento para as provas europeias, após golear no campo do Burnley, por 4-0, com um bis do espanhol Rodrigo, antigo avançado do Benfica.

O Leeds segue no 10.º posto, mas está a apenas três pontos dos lugares de acesso à Europa, numa luta com Arsenal, Everton e Tottenham.

Já num duelo entre equipas com o futuro definido, o Southampton, com a permanência confirmada, recebeu e bateu por 3-1 o Fulham, que já sabe que vai regressar ao segundo escalão. Ivan Cavaleiro foi titular e esteve a tempo inteiro na formação que estará no Championship na próxima época.