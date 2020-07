West Ham garante Soucek

O West Ham avançou para a opção de compra de Tomás Soucek.





O médio checo estava emprestado pelo Slavia Praga desde janeiro, onde se mostrou uma peça importante na equipa de Londres. O técnico do clube, David Moyes, mostrou-se satisfeito pela aquisição definitiva do jogador: "Ele será jogador do West Ham durante um largo período de tempo".Atualmente com 25 anos, Soucek passa a ter um contrato que o liga aos hammers até 2024. Durante os meses que jogou na Premier League, fez três golos em 12 jogos.Jorge Afonso