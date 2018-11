West Ham pode avançar por Djaniny

Djaniny está a cumprir uma temporada de alto nível ao serviço do Al-Ahli Jeddah e, segundo as informações recolhidas por Record, o West Ham já mostrou interesse na contratação do caboverdiano. Ao empresário do jogador, Pedro Cordeiro, chegou uma primeira abordagem dos hammers, apurou o nosso jornal, mas também de outros dois emblemas ingleses. A saída para a Premier League já em janeiro é, por isso, um cenário a ter em conta.

Depois de ter sido o melhor marcador do campeonato do México, ao serviço do Santos Laguna, o ex-jogador de União de Leiria, Benfica, Olhanense e Nacional rumou à Arábia Saudita, onde é rival de Jorge Jesus na luta pelo título. E, tal como Jorge Jesus, Djaniny também não tenciona ficar muito mais tempo naquele país, até porque tem sentido algumas dificuldades na adaptação a uma nova realidade.

Ainda assim, o internacional caboverdiano já marcou cinco golos em 10 encontros oficiais pelo Al-Ahli Jeddah, atual 3.º classificado da liga árabe.