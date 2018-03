Continuar a ler

Recorde-se que no último sábado, depois de a equipa sofrer o primeiro golo, um adepto saltou para dentro de campo e acabou por ser expulso pelo capitão Mark Noble. Ao segundo golo sofrido, os adeptos começaram a gritar palavras de ordem contra os donos do West Ham, David Sullivan e David Gold. Ao terceiro, o encontro teve de ser interompido depois de várias pessoas terem entrado no campo.



O West Ham anunciou esta quarta-feira que está a trabalhar com a polícia inglesa no sentido de identificar os adeptos quedurante o, com o intuito de os expulsar "para a vida".Em comunicado o clube declarou que os indivíduos em causa nunca mais poderão assistir ao vivo a um jogo da equipa, seja em casa ou fora, adiantando que vai pedir aos tribunais uma ordem de restrição, para que a medida seja extensiva a todos os clubes e todos os estádios ingleses.