West Ham trava invencibilidade do Leicester na liga inglesa

O Leicester, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, perdeu este domingo a invencibilidade na liga inglesa de futebol, ao ser derrotado em casa por 3-0, pelo West Ham, na quarta jornada da prova.

A equipa na qual alinha o português Ricardo Pereira, que continua a recuperar de uma lesão no joelho, segue provisoriamente na segunda posição da prova, com nove pontos, os mesmos do campeão Liverpool, que ainda hoje defronta o Aston Villa, a três do Everton, que lidera, depois de no sábado ter vencido o Brighton por 4-2.

Em Leicester, a equipa visitante chegou a intervalo a vencer por 2-0, na sequência dos golos de Michail Antonio, aos 14 minutos, e Pablo Fornals, aos 34, ambos a passe do defesa Aaron Cresswell.

O West Ham, que somou a segunda vitória consecutiva, depois de ter iniciado a prova com duas derrotas, chegou ao terceiro golo aos 83 minutos, por intermédio de Jarrod Bowen.

Já em tempo de descontos (90+3) a equipa orientado por Brandon Rodgers viu um golo anulado pelo videoárbitro por fora de jogo de Jamie Vardy.

O West Bromwich continua sem vencer na liga inglesa, tendo perdido hoje por 2-0 no terreno do Southampton, com golos de Moussa Djenepo e Oriol Romeu, aos 41 e 69 minutos, respetivamente.