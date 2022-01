West Ham vence Crystal Palace e aproxima-se dos lugares de 'Champions'

O West Ham venceu este sábado por 3-2 no reduto do Crystal Palace, em jogo da 21.ª jornada, e aproveitou a derrota do Arsenal para se aproximar do quarto lugar da Liga inglesa de futebol.

Os 'hammers' construíram uma vantagem expressiva no primeiro tempo, com golos de Michail Antonio, aos 22 minutos, e do argentino Manuel Lanzini, aos 25 e 45+5, o segundo de grande penalidade, mas não se livraram de um 'susto', ao permitirem que os 'eagles', que seguem no 11.º posto, marcassem por duas vezes nos instantes finais, através de Odsonne Edouard, aos 83, e Michael Olise, aos 90.

O West Ham mantém o quinto lugar da Premier League, com 34 pontos (20 jogos), mas está agora a apenas um do Arsenal (20), quarto colocado, que hoje permitiu uma reviravolta na receção ao líder Manchester City e perdeu por 2-1.

Bukayo Saka adiantou os 'gunners', aos 31 minutos, só que os 'citizens', que contaram com os internacionais portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva de início, empataram através de uma grande penalidade convertida pelo argelino Riyad Mahrez, aos 57, e consumaram o triunfo aos 90+3, por intermédio do espanhol Rodri.

O City, adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, arrecadou o 11.º triunfo consecutivo na Premier League e segue destacado no topo da competição, com 53 pontos (21 jogos), mais 11 do que o Chelsea (20) e 12 face ao Liverpool (19), segundo e terceiro colocados, respetivamente, que se defrontam no domingo, em Londres.

A formação de Pep Guardiola é adversária do Sporting nos oitavos de final da 'Champions', com a primeira mão em Alvalade, em 15 de fevereiro, e a segunda no Etihad, em 09 de março.

No outro encontro do dia, o Tottenham também conseguiu uma vitória 'tardia', no terreno do Watford, por 1-0, com um golo do central colombiano Davinson Sánchez, aos 90+6 minutos, e impôs o sexto desaire seguido aos 'hornets', que estão no 17.º posto, logo acima da 'linha de água'.

Os 'spurs', que ainda não perderam qualquer encontro na Premier League desde que Antonio Conte assumiu o comando da equipa, ocupam a sexta posição, com 33 pontos, tendo ainda três partidas em atraso.