Wilshere: «Tive pensamentos depressivos. Ficava na cama até ao meio-dia a discutir sozinho»

Sem clube desde maio do último ano, Jack Wilshere revelou esta quinta-feira, em entrevista exclusiva ao jornal 'Daily Mail', ter tido "pensamentos depressivos e negativos" desde que a sua carreira começou a perder o folgor que teve nos primeiros anos enquanto profissional de futebol.Aos 30 anos, a situação contratual do internacional inglês não é bem assim. Aliás, Jack Wilshere segue sem clube, treinando apenas com a equipa principal do Arsenal, esperando por uma proposta até ao final do mercado de transferências de inverno."[Arteta] Convenceu-me que a minha carreira de jogador ainda não acabou. O treinador é de grande classe, e eu não estaria a treinar com a primeira equipa se estivesse a baixar o nível ou não conseguisse acompanhar. Ainda consigo ultrapassar um adversário e levar a melhor num um para um, e estes são os melhores jogadores. É um sinal, para mim, de que ainda posso fazê-lo e que quero continuar a fazê-lo", começou por revelar, o extremo inglês.Jack Wilshere recordou o momento em que largou o Bournemouth, assumindo ter vivido momentos conturbados, principalmente por não conseguir lidar com o facto de não ter propostas de clubes."Eu estava em negação. Em agosto fiz uma entrevista para um canal de televisão e perguntaram-me se eu estava prestes a arranjar um clube e eu disse: 'Sim, espero que haja algo já na próxima semana ou assim'. Eu simplesmente tentei levar toda aquela situação para a frente, sem fazer nada, e acabei por escorregar. Não quero usar a palavra 'depressão'. Há muitas pessoas em situações piores. Mas tinha pensamentos depressivos e negativos. Ficava deitado na cama até ao meio-dia, nem dormia, ficava simplesmente a discutir sozinho. 'Para que estou a treinar? Para que estou a fazer isto?'. Perdi-me por completo", atirou."Comecei a tirar o meu curso de treinador, mas não estava ligado a nenhum clube. Ficava sentado o dia todo em casa. Até senti a falta do Jeremy Kyle [programa de televisão] quando foi cancelado! Foi o mais perto que estive de desistir [do futebol]. Tive uma conversa honesta com a minha mulher. Disse-lhe: 'Se me estou a envergonhar ou a fazer figura de parvol, espero que me digas'. Prometeu-me que o faria. Mas agora é diferente. Tenho um plano, um caminho. As perguntas que me fazia antes a mim mesmo, já tenho respostas. A questão-chave aqui é: 'Será que ainda consigo fazê-lo?'. Eu acredito que sim", terminou.