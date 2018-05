O Wolverhampton, que está de regresso à Premier League, procura reforçar o plantel às ordens do treinador português Nuno Espírito Santo e, segundo escreve esta segunda-feira o 'Superdeporte', está na corrida por João Cancelo.O defesa, de 23 anos, foi esta temporada cedido pelo Valencia ao Inter, ficando o clube italiano com opção de compra de 35 milhões de euros, no entanto o clube italianao ainda não acionou a opção e outros clubes começam a disputar o internacional português. Depois de ter surgido a notícia de que Mourinho estaria interessado em contratar Cancelo para reforçar o Manchester United, outro técnico português mostra-se disposto a abrir os cordões à bolsa para garantir a sua contratação. Nuno Espírito Santo trabalhou com João Cancelo quando esteve à frente do Valencia.