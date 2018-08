Continuar a ler

"Estamos a jogar bem e queremos prosseguir assim. Temos um estilo excitante e a expectativa é grande", disse Karanka, antigo adjunto de Mourinho no Real Madrid, na antevisão ao jogo de amanhã, em Bristol.



Nas casas de apostas, o Nottingham Forest parte como o quarto favorito a vencer o campeonato. No topo, bem isolado, surge o Stoke City, logo seguido por WBA – curiosamente duas das equipas despromovidas da Premier – e Middlesbrough, ex-clube de Karanka.



Carvalho sucede a Neves



O mercado inglês cada vez mais é abastecido com jogadores portugueses e chega mesmo ao ponto de serem os mais caros para os bolsos britânicos, isto porque, pelo segundo ano consecutivo, um futebolista lusitano foi a contratação mais cara na 2ª Divisão de Inglaterra.



Este ano, João Carvalho trocou o Benfica pelo Nottingham por 15 milhões de euros, estabelecendo-se neste defeso como o negócio mais caro do Championship, enquanto, em 2017, Rúben Neves deixou o FC Porto e rumou ao Wolves, sendo na altura o negócio mais avultado, atingindo quase os 18 milhões.



Após o Wolverhampton ter ganho o Championship com 99 pontos e um contingente de portugueses preponderante, o Nottingham quer repetir a fórmula na prova de 2018/19, cuja edição arranja hoje. Os comandados de Aitor Karanka viram chegar Diogo Gonçalves, João Carvalho (ambos do Benfica)e Gil Dias (cedido pelo Monaco), que se juntam a Tobias Figueiredo com o objetivo de recolocar, 20 anos depois, a equipa de River Trent no principal escalão inglês.A ambição é muita e em consonância com o projeto: "Aceitei logo vir para o clube e sei que vamos trabalhar muito e conseguir os objetivos. O nosso foco é a promoção à Premier League", assumiu Diogo Gonçalves, na apresentação, na linha de pensamento do seu técnico.

Autores: Filipe Balreira