Woodgate assume ter-se inspirado em Karanka

Jonathan Woodgate vai estrear-se como treinador ao serviço do Middlesbrough, equipa onde foi treinado por Aitor Karanka. Agora que vai encetar carreira, o antigo central, que passou até pelo Real Madrid, assume a inspiração no antigo ‘mister’.

"Quando tinha 19 anos não pensava em ser treinador. Foi algo posterior. Aliás, foi com o Karanka que realmente tive vontade de me tornar treinador. Vi a organização dele, o rigor com que fazia as coisas e a estrutura do seu jogo. Com ele está sempre tudo perfeitamente coordenado, com os tempos certos e uma comunicação perfeita", destaca.