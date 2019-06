Wrexham: a equipa galesa que vai representar a Inglaterra numa prova... da Escócia

O modesto clube galês Wrexham A.F.C., que atua no quinto escalão do futebol inglês, vai na próxima temporada ser protagonista de uma situação no mínimo caricata, ao entrar numa prova organizada pela federação escocesa enquanto representante da... Inglaterra.É que, por ter sido uma das melhores equipas da época passada na National League, o conjunto galês foi convidado para marcar presença na Challenge Cup da Escócia, uma prova agora intitulada de Tunnock's Caramel Wafer Challenge Cup, que normalmente recebe formações convidadas de Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e República da Irlanda.Por isso, a sua presença nem é grande novidade, até porque ali jogam formações de outros países. O que aqui é novidade é mesmo o facto de o clube entrar em prova representando a Inglaterra e não o País de Gales. A título de curiosidade, apuram-se do País de Gales o primeiro e o segundo colocados do campeonato, no caso o The New Saints e o Connah's Quay Nomads.