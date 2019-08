Xande Silva: «Foi difícil passar um mês no hospital»

Xande Silva, jogador do West Ham, admitiu que foi difícil ter de estar um mês no hospital, depois de ter sido sujeito a uma ciruria de urgência ao estômago."Foram tempos difíceis. Sou jovem e saudável e por isso não foi bom ter de estar um mês no hospital. Foi um longo e difícil período, mas agora já está tudo bem. Estou de volta ao trabalho e ansioso por fazer o que mais gosto: jogar futebol e marcar golos. Estou muito grato por toda a ajuda que recebi no clube, especialmente da equipa médica", revelou o português, citado pelo site do West Ham.O avançado de 22 anos perdeu muito peso e recupera agora a condição física: "Estou feliz por voltar a treinar com os meus colegas. Tive saudades de Londres quando estive for. Agora sinto-me bem melhor e acredito que vou voltar mais forte".Contratado ao V. Guimarães na época passada, Xande Silva ainda só jogou pelas equipas jovens do clube inglês, esperando agora por uma oportunidade na formação principal.