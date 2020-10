Xeque Khaled pretende adquirir o Derby County

O Xeque Khaled bin Zayed Al Nahyan, membro da família real do Abu Dhabi e primo do Xeque Mansour dono do Manchester City, não larga o futebol inglês. A vontade de adquirir um clube é tal que já vai para a terceira tentativa.





O Xeque Khaled tentou primeiro na Premier League, tendo avançado para a compra do Newcastle que acabou por ruir e também fez uma proposta de cerca de 2 mil milhões de euros para comprar o Liverpool, no entanto o negócio nunca se concretizou.Talvez farto das exigências dos clubes do principal escalão inglês, o membro da família real do Abu Dhabi vira-se agora para o Derby County que atua no Championship e que conta com a estrela inglesa Wayne Rooney no plantel.Em Inglaterra, o jornal 'The Athletic' refere que o multimilionário pode adquirir o clube comprando a atual percentagem do dono Mel Morris que, aparentemente, pode vender por cerca de 66 milhões de euros.