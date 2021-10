Xisco Muñoz deixa comando técnico do Watford

O treinador espanhol Xisco Muñoz deixou este domingo o comando técnico do Watford, anunciou o 14.º classificado da Liga inglesa, um dia depois da derrota em Leeds, por 1-0.

"A direção sente que os desempenhos recentes revelam uma tendência negativa, numa altura em que a equipa devia estar a melhorar notoriamente", lê-se no comunicado da equipa dos arredores de Londres.

Xisco Muñoz, de 41 anos, tornou-se no primeiro treinador dispensado na atual edição da Premier League, depois de ter assumido em dezembro de 2020 o comando do Watford, conseguindo o regresso ao principal escalão, ao terminar o Championship no segundo lugar.

O antigo avançado espanhol, que já tinha orientado os georgianos do Dinamo Tbilissi, deixa o clube no 14.º lugar, com sete pontos noutras tantas jornadas.

O emblema de Vicarage Road acrescentou que a apresentação de um novo treinador está "iminente".