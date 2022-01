Yannick Bolasie 'manda' adepto para a prisão: Jovem tinha pornografia infantil no PC

Em Inglaterra os 'guerreiros do teclado' têm vida complicada. Um adepto de 22 anos insultou o futebolista Yannick Bolasie nas redes sociais e agora vai passar 12 meses atrás das grades.

O antigo jogador do Sporting, que agora está emprestado pelo Everton ao Middlesbrough, denunciou os insultos racistas de que foi alvo por parte de Kirk Thampson e as autoridades fizeram uma visita a casa do adepto. Encontraram imagens e filmes indecentes de crianças e as provas de que tinha sido autor dos insultos a Bolasie.

Agora vai ser preso e ainda ouviu das boas do juiz: "Este tribunal sabe que figuras proeminentes da sociedade recebem textos insultuosos e que denigrem as respetivas imagens. Situações criadas por pessoas cuajs únicas qualificações são saber ligar um telémovel."