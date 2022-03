Yaya Touré e o trabalho de Klopp: «Às vezes penso: 'Este tipo descansa?'»

Yaya Touré, antigo médio do Manchester City, confessou em entrevista ao 'The Times' a sua admiração por Jürgen Klopp, treinador do Liverpool."Quando ganha algum jogo mando-lhe sempre uma mensagem. Ele gosta, responde-me sempre e já me convidou para o conhecer. Às vezes penso: 'Este tipo descansa?'. Acho que não, ele ama futebol. É uma pessoa incrível", começou por explicar.O antigo médio costa-marfinense pediu desculpa pelas declarações que deu em 2018, quando afirmou que Pep Guardiola "o via como um rival", considerando que o espanhol "não tratava os africanos da mesma maneira". "Quero vê-lo, gostaria muito. Preciso de falar com pessoas que tenham paixão pelo futebol. Ainda não entrei em contacto com ele porque não tenho o número".Questionado acerca da disputa entre reds e citizens pelo título da Premier League, Touré frisou que será uma luta "imprevisível". "Estão separados por um ponto e vai ser até ao fim. Espero que o City ganhe porque sou fanático por eles, mas o Liverpool é muito muito forte", rematou.