Yerry Mina recorda infância difícil e a promessa que fez quando viu a mãe chorar

O defesa colombiano Yerry Mina, que esta temporada deixou o Barcelona rumo ao Everton de Marco Silva, abriu o coração e explicou de onde vem a sua força.O internacional, de 24 anos, recordou os tempos difíceis pelos quais a sua família passou quando era mais novo e a promessa que um dia fez à mãe."Viviámos, eu, o meu irmão e os meus pais, numa casa alugada só com um quarto para todos. Foram tempos muito difíceis. O meu pai saía todos os dias à procura de emprego. Lembro-me de a minha mãe estar a chorar e um dia disse-lhe: mamã um dia vou construir uma casa e não irá faltar comida... Só queria que ela soubesse que o futuro ia ser melhor", contou Yerry Mina, recordando ainda que dividiu o seu primeiro salário com a família."Ganhava 6 mil pesos colombianos ao dia (cerca de 1,7 euros, ao câmbio atual) Dava 4.000 á minha mãe para comprar comida, 1.000 para meu irmão comprar um brinquedo e ficava com os outros 1.000 para comprar água para depois do treino".E foi também a partir do dia em que fez a promessa à mãe que Yerry Mina começou a cumprir um ritual: "Esteja onde estiver, ao entrar em campo digo sempre: 'vou jogar para te poder pagar a comida da minha mãe'. É daí que vêm as minhas forças", diz.