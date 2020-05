YouTube pode vir a transmitir jogos da Premier League

Uma das dúvidas sobre a retoma da Premier League prende-se com a transmissão dos 92 encontro que ainda falta disputar. Já está tudo a ser preparado para que todos os jogos passem nas televisão - ainda que não seja em canal aberto -, mas há uma proposta curiosa em cima da mesa a ser discutida pelos clubes nesta altura: o YouTube.





Segundo 'The Times', está a crescer a possibilide de alguns encontros serem transmitidos através do YouTube de forma naturalmente grátis, de maneira a incentivar os adeptos das diversas equipas a ficarem em casa. O objetivo é não promover ajuntamentos de maneira a limitar o risco de contágio do novo coronavírus.Tudo isto porque, tal como nos países em que se está a preparar o regresso do futebol, as partidas vão ser disputadas à porta fechada.