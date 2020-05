Yuri Ribeiro doa material de proteção individual a bombeiros e GNR de Vieira do Minho

O lateral-esquerdo português Yuri Ribeiro doou, esta sexta-feira, 500 máscaras de proteção individual, luvas e desinfetantes para os bombeiros e Guarda Nacional Republicana (GNR) de Vieira do Minho, localidade onde nasceu, na ajuda ao combate ao novo coronavírus.





Além de outras iniciativas em que já esteve envolvido, em Inglaterra, com os colegas do Nottingham Forest, o internacional sub-21 fez questão de apoiar as entidades da terra Natal, que estão a prestar auxílio à população na luta contra a Covid-19.