Yuri Ribeiro na equipa da semana do Championship

Yuri Ribeiro foi nomeado para a equipa da semana do Championship, o segundo escalão do futebol inglês. O lateral do Nottingham Forest apontou um belo golo, que abriu caminho ao triunfo na receção ao Sheffield Wednesday (2-0) e acabou por integrar a equipa da jornada, a qual conta ainda com o guardião Begovic, do Bournemouth, o central Ayala, ou o extremo Jozwiak.





Depois de um arranque de época em que ficou sem jogar pela incerteza do mercado de transferências, o jogador formado no Benfica voltou a conquistar o lugar e tem sido um dos titulares indiscutíveis do emblema de Notthingham que procura sair dos lugares do fundo da tabela. Refira-se que este foi o primeiro golo apontado pelo português ao serviço do conjunto inglês, com o qual termina contrato no final da temporada, pelo que em janeiro será já um jogador livre para assinar por outro clube. Algo que não está descartado, tendo em conta que tem sido bastante cobiçado desde que passou a representar o Nottingham Forest, na época transata.