Zack Steffen vai ser reforço do Manchester City na próxima época

O guarda-redes Zack Steffen, que alinha no Columbus Crew, vai reforçar os ingleses do Manchester City a partir da próxima época, anunciou esta terça-feira o clube que disputa a Liga norte-americana.Sem revelar os valores envolvidos na operação, o emblema de Ohio refere, em comunicado, tratar-se da "maior transferência de sempre do clube e a mais cara de sempre de um guarda-redes da MLS [Liga norte-americana]".O guardião, de 23 anos, juntar-se-á ao plantel dos atuais campeões ingleses no início da próxima temporada, após ter ingressado no Columbus Crew em 2016.Steffen, que contabiliza seis jogos pela seleção dos Estados Unidos, já teve uma passagem pela Europa, quando integrou os quadros dos alemães do Friburgo, entre 2014 e 2016, ainda que não tenha alinhado pela formação principal.