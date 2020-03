Zaha disponibiliza 50 casas para equipas médicas

Para lá de auferir um generoso salário de 140 mil euros semanais, Wilfried Zaha é também um empresário de sucesso no ramo imobiliário, com um portefólio do qual constam mais de 50 propriedades na zona de Notting Hill, Shoreditch e Aldgate.





Estas habituações, muitas delas de luxo, são normalmente alugadas a empresários mas por estes dias são ocupadas por membros das equipas médicas da região, que contaram com a boa vontade do dianteiro do Crystal Palace em tempos de crise. Ao invés de faturar com o seu aluguer, Zaha decidiu colocá-las à disposição de forma totalmente gratuita, num gesto que tem valido muitos elogios no Reino Unido.