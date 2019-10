Zaha doa mensalmente 10% do seu salário para causas solidárias

Avançado com pouco mais de 50 golos marcados ao longo de uma carreira onde supera já os 300 jogos, Wilfried Zaha não é aquilo que possamos considerar como um super goleador, mas os seus gestos fora do campo estão a valer-lhe elogios bem mais importantes. É que, segundo revela a imprensa inglesa, o avançado costa marfinense doa todos os meses 10% do seu salário a diversas causas solidárias, procurando dessa forma fazer a diferença e ajudar quem não teve oportunidades como as suas.Recentemente distinguido durante os prémios dos melhores jogadores africanos precisamente pela sua dedicação a causas solidárias, Zaha criou mesmo uma Fundação, a qual ajuda jovens ingleses e costa marfinenses a terem condições para seguir o seu sonho de jogar futebol. Para lá dessa instituição, o dianteiro de 26 anos costuma habitualmente ajudar também o Tomorrow's Hope, o orfanato detido pela sua irmã, assim como outras causas.Uma opção que o avançado de 26 anos explica pela necessidade que sente de dar aos outros aquilo que não teve. "A minha paixão pelo futebol deu-me um espaço para fazer algo que amo e ao mesmo tempo ajudar outros, que tal como eu não receberam ajuda. Sei o que é vir do nada e não ter quem nos ajude, por isso espero que aquilo que estou a fazer possa colocar um sorriso no rosto das pessoas. Concretizar os meus sonhos enquanto futebolista profissional inspira-me todos os dias a ajudar os outros. Adoro o futebol e dou sempre tudo em campo, mas tenho noção de que um dia terei outra vida com a minha instituição de caridade, com os meus amigos e com aqueles em quem confio", declarou o avançado, ao 'The Mirror'.No Crystal Palace desde 2015, Wilfried Zaha é dos jogadores mais bem pagos do plantel dos londrinos, auferindo mensalmente 600 mil euros. Feitas as contas, todos os meses são 60 mil euros que o avançado doa para causas solidárias...