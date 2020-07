Zaha já pode sorrir: Saída do Crystal Palace está mais perto

O avançado marfinense Wilfried Zaha continua a ser um dos mais cobiçados da Premier League. Há várias temporadas que mostra argumentos (e números) para abandonar o modesto Crystal Palace, mas tarda em conseguir finalmente seguir rumo a outras paragens. Contudo, o jogador de 27 anos, que foi utilizado em todos os 35 jogos do Palace na Premier League esta temporada, anotando 4 golos e 5 assistência, parece estar finalmente a fazer as malas para longe de Selhurst Park.

Só resta saber para onde irá. De acordo com a imprensa inglesa são quatro os emblemas interessados no seu concurso - Newcastle, Everton, Atlético de Madrid e Bayern de Munique.

Os dois clubes ingleses têm a vantagem de estarem mais 'perto' de Zaha e já terem encetado negociações com a direção do Crystal Palace, mas Atlético e Bayern são 'gigantes' com maior poderio financeiro e que, certamente, cativam mais o jogador africano.

Alvo de ataque racista

Recorde-se que recentemente o jogador esteve nas bocas do mundo pelos piores motivos. A polícia de West Midlands anunciou a detenção de um jovem de 12 anos que enviou mensagens e imagens de teor racista ao avançado, antes do duelo com o Aston Villa.

"Fomos alertados para uma série de mensagens racistas enviadas a um jogador de futebol e, depois de investigar o caso e realizar algumas verificações, prendemos um rapaz", revelou a polícia através do Twitter.

Segundo as autoridades, "o rapaz de 12 anos" era natural da cidade de "Solihull e foi detido sob custódia". "Obrigado a todos os que denunciaram a situação. O racismo não será tolerado", pode ler-se na mesma publicação.