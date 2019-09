Zaha não saiu e agora quer despedir o agente

Facto 1: Wilfred Zaha é um jogador muito talentoso;

Facto 2: Foi cobiçado por vários emblemas de qualidade;

Facto 3: Acabou por continuar ao serviço do modesto Crystal Palace;

Com estas três premissas em mente, basta unir os pontos para entender que o avançado marfinense de 26 anos não deve estar nada contente por continuar a militar no Palace, ao invés de já estar a ser idolatrado pelos adeptos de um qualquer colosso do Velho Continente. Tendo em conta que Zaha é admirador confesso do Arsenal e que os gunners, tal como o Everton, tentaram contratar o africano até ao fecho do mercado, o caso torna-se ainda mais ‘chato’...

E foi precisamente por ter ficado chateado com tudo isto que Zaha já está a tratar de despedir o seu agente. Will Salthouse é o representante de Zaha e, de acordo com o próprio jogador, tem uma relação muito próximo com Steve Parish, presidente do clube de Selhurst Park. Desta forma, o marfinense acredita que poderá ter sido ‘tramado’, de forma a ficar mais um ano no clube e já avisou a federação inglesa do ocorrido.

Roy Hodgson, treinador do clube, já assumiu que o ambiente entre a direção do clube e o avançado não é o melhor, podendo estar em marcha um caso intrincado para o Palace.