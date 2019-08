Özil e Kolasinac impedidos de viajar com o Arsenal depois de tentativa de assalto

Özil ia ser vítima de 'carjacking' quando um colega no Arsenal 'correu' com o assaltante Özil ia ser vítima de 'carjacking' quando um colega no Arsenal 'correu' com o assaltante

Os futebolistas do Arsenal Mesut Özil e Kolasinac vão falhar o encontro da primeira jornada da Liga inglesa, no reduto do Newcastle, devido a problemas de segurança, duas semanas depois de terem sido alvos de uma tentativa de assalto.O médio alemão e o defesa bósnio foram surpreendidos por dois homens armados e encapuzados no centro da capital inglesa, quando Özil se encontrava dentro do próprio veículo e foi auxiliado pelo colega de equipa , um momento que ficou registado por uma câmara no local.Ainda que tenham escapado ilesos, a investigação decorre e a polícia inglesa impediu que ambos seguissem com a comitiva dos gunners para o norte de Inglaterra, local onde vão defrontar o Newcastle, no domingo, pelas 14:00.