Özil e Kolasinac no meio de uma guerra de gangues

Sead Kolasinac e Mesut Özil foram duas ausências notadas do lado do Arsenal para a visita ao terreno do Newcastle, referente à primeira jornada da Premier League. O bósnio e o alemão foram assaltados nas ruas de Londres há duas semanas e os gunners alegaram "problemas de segurança" para os jogadores. Agora, de acordo com o 'The Sun', os futebolistas estão no meio de uma guerra de gangues e sob proteção permanente.





O jornal inglês explica que um gangue do norte de Londres tentou intimidar os agressores que procuraram assaltar os dois jogadores. O problema chegou quando os assaltantes não levaram a bem este aviso e ameaçaram diretamente os futebolistas.Recorde-se que, tendo conseguido escapar sem ferimentos, com o bósnio a fazer mesmo frente a um dos agressores.